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  1. Санкт-Петербург
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Кирпичи

Jagger
площадь Конституции, 2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Новый волшебный тур под вывеской «лучшее и всё, что захотим». В этом году героический коллектив из Санкт-Петербурга отметил ровно 29 лет бескомпромиссной борьбы с невежеством, политкорректностью и московским шоу-бизнесом. Василий Владимирович Васин уже давно не интересуется современной музыкальной культурой и причисляет себя к хип-хоп фундаменталистам, но при этом не теряет творческого запала для экспериментов с hardcore-тематикой и готов дать фору любой модной группе в умении раскачать зал с первого трека и держать удар до финального аккорда. Актуальная концертная программа включает в себя блок песен из классических альбомов, плюс немного «старческого маразма» и обязательно самые известные хиты «кирпичей» эпохи «MTV 90-ых». Темную силу завяжем узлом, братья и сестры! Наличие мест за столиками уточняй по телефону

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