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Кирилл Мазур

Лахта Холл, Приморский проспект, 80

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 7000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Новый сольный концерт Кирилла Мазура — «По семейным обстоятельствам». Кирилл Мазур — финалист проекта «Открытый микрофон», победитель шоу «Мани Майк» и резидент программы «Стендап» на ТНТ — в свои 20 с небольшим уже успел стать мужем, отцом, а также посетил более 40 городов со своим первым сольным концертом. Теперь Кирилл возвращается с новой программой! В стендап-концерте «По семейным обстоятельствам» Кирилл по-новому раскрывает тему семьи: с особой глубиной, зрелостью и, конечно, с тем же честным чувством юмора и невероятной энергией. «По семейным обстоятельствам» — это искренний разговор об ответственности и любви, которая проходит проверку бытовыми мелочами, ну и, конечно, повод посмеяться над собой, партнёром и жизнью, которая иногда выглядит как настоящая комедия.

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