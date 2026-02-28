Новый сольный концерт Кирилла Мазура — «По семейным обстоятельствам». Кирилл Мазур — финалист проекта «Открытый микрофон», победитель шоу «Мани Майк» и резидент программы «Стендап» на ТНТ — в свои 20 с небольшим уже успел стать мужем, отцом, а также посетил более 40 городов со своим первым сольным концертом. Теперь Кирилл возвращается с новой программой! В стендап-концерте «По семейным обстоятельствам» Кирилл по-новому раскрывает тему семьи: с особой глубиной, зрелостью и, конечно, с тем же честным чувством юмора и невероятной энергией. «По семейным обстоятельствам» — это искренний разговор об ответственности и любви, которая проходит проверку бытовыми мелочами, ну и, конечно, повод посмеяться над собой, партнёром и жизнью, которая иногда выглядит как настоящая комедия.