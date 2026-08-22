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Просмотр фильма про жизнь человека с синдромом Туретта в Ирландии 80-х и обсудят важность инклюзии в современном мире. О фильме: Парнишка-футболист не может справиться со вспышками сквернословия. Духоподъёмное драмеди по реальной истории. *в пространстве нужно будет снять обувь
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