Кинотеатр у моря «Унесённые призраками»
Кожевенная линия, 40Б
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кино с невероятным видом на море и потрясающими закатами солнца прямо за экраном. Каждую неделю обновляют расписание и список фильмов по пятницам, субботам и воскресеньям. О фильме: Девочка должна спасти своих родителей в мире духов. Шедевр Хаяо Миядзаки, фаворит анимационных рейтингов мира. Регистрация открывается за 48 часов до начала сеанса. Перед визитом проверь прогноз погоды и, в случае чего, одевайся теплее.
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