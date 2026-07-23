Кино с невероятным видом на море и потрясающими закатами солнца прямо за экраном. Каждую неделю обновляют расписание и список фильмов по пятницам, субботам и воскресеньям. О фильме: Заколдованный принц и лесная принцесса борются с древним демоном и его рабами. Аниме-блокбастер Хаяо Миядзаки. Регистрация открывается за 48 часов до начала сеанса. Перед визитом проверь прогноз погоды и, в случае чего, одевайся теплее.