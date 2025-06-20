Мультики, как и огры — многослойные, и на этой встрече ты сможешь разобрать слой за слоем культовую пародию на сказки. Ты погрузишься в глубокие темы, скрытые в сюжете: стигматизация «других», травма отвержения, ложные стереотипы о любви и счастье, а также путь к настоящей свободе — быть собой, даже если мир считает тебя монстром. Психологический разбор проведёт: Мустафина Алина — психолог-бариста.