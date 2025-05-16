Кинопросмотр и психологический анализ культового мультфильма «Алиса в Стране Чудес». Этот красочный и загадочный фильм — не просто сказка о приключениях любопытной девочки в мире безумия. Он поднимает глубокие темы: кризис идентичности, взросление, абсурдность социальных норм, борьбу с неопределенностью и поиск себя в хаотичном мире. Эти и многие другие темы участники разберут в процессе просмотра мультфильма. Психологический разбор проведет: Мустафина Алина —психолог-бариста.