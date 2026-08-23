О фильме: Нью-Йорк — столица сильных мира сего и уютное гнёздышко очаровательной Холли Голайтли. Кто-то назовет её девицей по вызову, кто-то — авантюристкой. Одни подумают, что она хитра как лисица, другие решат, что тупа как пробка. Холли это безразлично. Она наслаждается жизнью, меняет наряды и ищет богатого жениха. Но однажды этажом выше селится симпатичный молодой человек. Бронь по тел.