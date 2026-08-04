Кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века. В этот вечер посмотришь романтический триллер «Дыши ради нас» 2017 года с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой в главных ролях. Ты проведёшь вечер на кинопоказе в цветущем саду особняка XIX века. В этом сезоне команда Особняка Мясникова объединилась с Ultima Яндекс Едой, чтобы добавить кинотеатру под открытым небом настроение ленивой роскоши. Для тебя подготовят специальное летнее меню и уютные зоны отдыха — всё пространство будет пронизано идеей расслабленности и замедления.