Кинопоказ в саду: «До встречи с тобой» (2016)
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
Кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века. В этот вечер посмотришь романтическую драму «До встречи с тобой». Ты проведёшь вечер на кинопоказе в цветущем саду особняка XIX века. В этом сезоне команда Особняка Мясникова объединилась с Ultima Яндекс Едой, чтобы добавить кинотеатру под открытым небом настроение ленивой роскоши. Для тебя подготовят специальное летнее меню и уютные зоны отдыха — всё пространство будет пронизано идеей расслабленности и замедления.
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