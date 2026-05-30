Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. В беременную наемную убийцу по кличке Черная Мамба во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл. Но голова у женщины оказалась крепкой — пролежав четыре года в коме, бывшая невеста приходит в себя. Она горит желанием найти предателей. Теперь только безжалостная месть успокоит сердце Черной Мамбы, и она начинает по очереди убивать членов банды Билла, решив оставить главаря напоследок. Квентин Тарантино объединил культовые картины — первую и вторую части «Убить Билла» — в один масштабный фильм без цензуры, отреставрированный в формате 4K. Показ пройдет с антрактом 15 минут. Английский с русскими субтитрами Гость: Саша Алмазова Музыкальный директор piano-bar Michèle, певица.