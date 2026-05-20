Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Он был королем неореализма. Его называли гением — и тем, ради кого Ингрид Бергман бросила Голливуд. А затем мир кино его растоптал. В 50 лет, отвергнутый критиками и продюсерами, Роберто Росселлини пишет завещание и улетает в Индию. В его багаже — 100 килограммов спагетти, билет в один конец и убеждение, что профессиональная жизнь окончена. Но именно там он находит «больше чем жизнь» — абсолютную свободу и новый язык. Фильм был удостоен Приза зрительских симпатий на Римском кинофестивале 2025 года и Национальной итальянской кинопремии Давид ди Донателло за Лучший документальный фильм года. Итальянский с русскими субтитрами Гость: Наталья Казурова Канд. ист. наук, киновед и культуролог, автор телеграм-канала Kazurova: Cinephile Chronicles, куратор фестиваля искусств Востока Daira, программный директор фестиваля «Дни этнографического кино».