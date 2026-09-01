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Кинопоказ «Осень в Нью-Йорке»

Addict Cafe
Малый просп. Петроградской стороны, 82

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Уилл Кин привык к лёгким романам и жизни без обязательств, пока не встречает Шарлотту. Их отношения быстро становятся серьёзнее, чем он ожидал, и заставляют его впервые по-настоящему пересмотреть свои взгляды на любовь и жизнь. На английском языке с русскими субтитрами. Кинопоказ бесплатный, необходимо просто заказать блюдо и напиток. Забронировать в комментариях: https://t.me/addictcafe/2518 Количество мест ограничено

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