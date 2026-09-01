Кинопоказ: «Надежда»
Michele, Малая Морская улица, 24
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Охотничья находка в лесу близ портового городка запускает обратный отсчет для человечества. Жители оказываются один на один с инопланетным кошмаром, не поддающимся земной логике. Перед началом сеанса кинокритик Марат Шабаев расскажет о том, почему этот фильм поразил всех на Каннском фестивале этого года и почему фантастический блокбастер о борьбе с инопланетянами оказался в основном конкурсе главного смотра авторского кино на планете.
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