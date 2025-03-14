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Кинопоказ «Мемуары Улитки» (2024)

Севкабель Порт
Лекторий'порт (Студия 42)

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Австралия, 1970-е. В Канберре живёт одинокая женщина по имени Грейс Пудл. Она любит читать любовные романы и коллекционировать декоративных улиток. Однажды в её жизни появляется Пинки — пожилая и эксцентричная женщина, с которой они становятся близкими подругами. С этого момента жизнь Грейс снова наполняется радостью и яркими красками.

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