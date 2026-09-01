Кинопоказ «Любовь и другие лекарства»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Девушка широких взглядов Мэгги встречает мужчину своей мечты в лице обаятельного продавца виагры, Джейми. Они начинают лёгкую интрижку, но оказывается, что надвигающаяся трагедия переворачивает их жизни. Но между Мэгги и Джейми существует особая «химия», они находятся под влиянием абсолютного наркотика... по имени любовь. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/554
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи