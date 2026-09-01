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  1. Санкт-Петербург
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Кинопоказ «Любовь и другие лекарства»

We want more
Социалистическая улица, 21

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Девушка широких взглядов Мэгги встречает мужчину своей мечты в лице обаятельного продавца виагры, Джейми. Они начинают лёгкую интрижку, но оказывается, что надвигающаяся трагедия переворачивает их жизни. Но между Мэгги и Джейми существует особая «химия», они находятся под влиянием абсолютного наркотика... по имени любовь. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/554

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