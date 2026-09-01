Кинопоказ «Дождливый день в Нью-Йорке»
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Тёплый свет, аромат кофе и подборка фильмов для душевных встреч. О фильме: Гэтсби — из состоятельной нью-йоркской семьи, его девушка Эшли — дочь банкира из Аризоны, оба учатся в колледже Ярдли. Когда местное издание отправляет Эшли в Нью-Йорк взять интервью у известного режиссера, Гэтсби приходит в восторг — теперь он покажет ей родной город. Парочка заселяется в шикарный номер с видом на Центральный парк и строит планы, но судьба распоряжается иначе: Эшли затягивает в мир звёздной богемы, а Гэтсби встречает бывших одноклассников и младшую сестру своей школьной любви. Вход свободный при заказе блюда и напитка. Запись в комментариях под постом в ТГ: https://t.me/wewantmorespb/538
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи