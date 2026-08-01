Кинопоказ «Что случилось с Бэби Джейн?»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 540₽ до 650₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
В 1920-е маленькая Джейн Хадсон выступала в мюзик-холле. Девочка имела большой успех у публики. На её деньги жили родители и сестра Бланш, которая вынуждена была скрывать зависть и раздражение от успеха сестры. В 1930-х ситуация коренным образом меняется. Бланш становится очень популярной голливудской актрисой, в то время как звезда малышки Джейн начинает затухать. Английский язык, русские субтитры
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