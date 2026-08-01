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Кинопоказ «Что случилось с Бэби Джейн?»

Out Cinema
Ковенский переулок, 14

Начало:

Завершение:

от 540₽ до 650₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

В 1920-е маленькая Джейн Хадсон выступала в мюзик-холле. Девочка имела большой успех у публики. На её деньги жили родители и сестра Бланш, которая вынуждена была скрывать зависть и раздражение от успеха сестры. В 1930-х ситуация коренным образом меняется. Бланш становится очень популярной голливудской актрисой, в то время как звезда малышки Джейн начинает затухать. Английский язык, русские субтитры

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