В 1920-е маленькая Джейн Хадсон выступала в мюзик-холле. Девочка имела большой успех у публики. На её деньги жили родители и сестра Бланш, которая вынуждена была скрывать зависть и раздражение от успеха сестры. В 1930-х ситуация коренным образом меняется. Бланш становится очень популярной голливудской актрисой, в то время как звезда малышки Джейн начинает затухать. Английский язык, русские субтитры