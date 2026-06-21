Кинопаркинг «Прорваться в НБА»
Академика Павлова, д.5
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 16+
Кино
Необычное
Еда
Про событие
Бери друзей и приезжайте смотреть фильмы под открытым небом не выходя из собственной машины. Если ты захочешь продолжить приятный просмотр фильмов и остаться на следующий сеанс, стоимость второго фильма со скидкой 1000 рублей. О фильме: Баскетбольный скаут натыкается на молодое дарование и решает использовать его, чтобы вернуться в НБА. Заезд с Аптекарской набережной. Территория рядом с бизнес-центром River House.
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