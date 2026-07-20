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Киноклуб «Такси-блюз»

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Если при упоминании российского кино начала 90-х у тебя перед глазами сразу всплывают малиновые пиджаки, разборки в подворотнях и стрельба — фильм сможет показать что страна жила не только этим. «Такси-блюз» — это нетипичный образец перестроечного кино, который вместо криминальной хроники предлагает тебе погружение в атмосферу уходящей эпохи. Режиссёр мастерски сталкивает лбами два абсолютно разных мира. С одной стороны — приземлённый, жёсткий таксист, живущий по советским лекалам. С другой — неприкаянный, безумный саксофонист, олицетворяющий хаос и перемены. На фоне неонуарной и неуютной Москвы их конфликт превращается в идеальную метафору всей неразберихи, которая творилась под закат Советского Союза. Если ты до сих пор не знаешь, кто такой Пётр Мамонов — поверь, лучшего способа познакомиться с этим феноменальным артистом просто не найти. Его игра здесь — чистая энергия, от которой невозможно оторваться. Напиток включён в стоимость.

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