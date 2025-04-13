На психологическом разборе — тонкая, трогательная и пронзительная история «Талли». Перед тобой — портрет женщины, оказавшейся в ловушке собственного выгорания, одиночества и постоянной «нормальности». Но однажды в её жизнь приходит странная, дерзкая няня по имени Талли. И всё начинает меняться… Или нет? Вместе с клиническим психологом Екатериной Хазовой ты больше узнаешь о родительском выгорании, чувстве вины и табуированных эмоциях материнства, а также о том, что такое расщепление, и почему оно может быть необходимым. Участники попробуют разобраться, где проходит граница между заботой и самопожертвованием и как найти в себе ресурс для жизни, а не только для выживания. «Талли» – это зеркало, в котором ты сможешь заметить и своё отражение. Это возможность подумать, почувствовать и, возможно, — найти неожиданный ответ на вопрос: «А как я себя чувствую на самом деле?» В стоимость включён приветственный напиток. Регистрация в Телеграме – @spb_regbot