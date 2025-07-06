Этот киноклуб — не просто просмотр фильма, но и возможность исследовать внутренние конфликты, границы между логикой и интуицией, и то, как мы сами выбираем между контролем и доверием. Главный герой — блестящий иллюзионист и убеждённый скептик, стремящийся разоблачить девушку-медиума. Но он сталкивается с тем, что сам не в силах объяснить — ни разумом, ни логикой. С психологом Екатериной Хазовой: – беседа о недоверии как защите и его корнях; – обсуждение внутренней борьбы между контролем и спонтанностью; – разбор того, как рациональность помогает — и мешает — строить близкие отношения; – возможность задуматься, почему вера в чудо — не всегда наивность, а порой путь к душевному росту; – исследование того, что может изменить человека: аргументы разума или пробуждение чувств? В стоимость включён ваучер на приветственный напиток. Регистрация в Телеграме – @spb_regbot