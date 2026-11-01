Показы фильмов-участников и победителей Фестиваля актуального российского кино «Маяк 2026» пройдут с 13 по 15 ноября в «Сообществе». В программе — завоевавшая Гран-при нежная драма взросления «Малика»; призёр в номинациях «Лучшая работа режиссёра» и «Лучший сценарий» — драма «Ваня» с Юрой Борисовым в одной из ролей; стильный комедийный триллер «Видеопрокат»; эстетически безукоризненная историческая драма «Голем» и другие авторские картины, завоевавшие признание жюри и хвалебные отзывы критиков. После показов состоятся обсуждения фильмов со съёмочными группами. Кинофестиваль «Маяк» проводится в Геленджике с 2023 года и за несколько лет стал важнейшим смотром, где определяются судьбы и тенденции авторского кино в России. В конкурсной программе фестиваля собраны талантливые картины, созданные как известными мастерами, так и новым поколением кинематографистов. «Маяк» зарекомендовал себя как одна из главных площадок профессионального признания: здесь задаётся планка качества для современных авторских фильмов и открываются новые имена, которые зрители будут обсуждать весь год. Количество мест ограничено. Вход бесплатный по предварительной регистрации.