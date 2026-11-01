Любовь и Котики
ТРЦ «Охта Молл», Брантовская дорога, 3, Центральный атриум
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Фестивали
Про событие
Фестиваль бездомных животных. Два дня тепла, творчества и кошачьего мурчания. На фестивале можно: — рисовать котиков и мастерить игрушки — попробовать себя в роли ветеринара — послушать истории о животных и узнать, как понимать кошачьи сигналы — принять участие в семейном фото-челлендже «День тёплых объятий» — отдохнуть в зоне с уютным «кошачьим саундтреком» — выиграть подарок в беспроигрышном розыгрыше от «Четырёх Лап» А главное — познакомиться с котиками, которые ищут дом. Может, именно твой пушистый друг уже ждёт тебя там. Организатор — благотворительный фонд «Рядом» Каталог животных: https://vk.ru/homeway_catalog 7-8 ноября с 11:00 до 19:00
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