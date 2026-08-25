Первая часть «трилогии отчуждения» итальянского классика, приз жюри Каннского фестиваля «за создание нового кинематографического языка и красоту образов». Женщина исчезает во время прогулки на яхте, её любовник и подруга отправляются на поиски, обнажая неожиданные чувства. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.