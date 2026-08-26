Кино в парке: «Ночь»
наб.Адмиралтейского канала, 2/4
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Вторая часть «трилогии отчуждения» итальянского классика, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля. День из жизни успешного миланского писателя и его жены, которые незаметно отдаляются друг от друга. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.
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