Первая, и по мнению многих, лучшая экранизация «Талантливого мистера Рипли» с Аленом Делоном в роли обаятельного, но беспринципного авантюриста, готового на всё ради красивой жизни. Фильм — на языке оригинала с субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.