Культовый сёрферский криминальный экшн-триллер, одна из знаковых картин 90-х, выходит в официальный российский прокат с отреставрированной к 35-летию фильма копии. Фильм — на языке оригинала с субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.