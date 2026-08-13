Кино в парке: «Любовь и голуби»
наб.Адмиралтейского канала, 2/4
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Про событие
У рабочего леспромхоза — жена Надя, трое детей и голубятня. Впервые в жизни он по путёвке едет на юг. Там наивный деревенский простак встречает роковую женщину Раису Захаровну и возвращается с отдыха не к себе в деревню, а в дом новой знакомой. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.
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