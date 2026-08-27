[перенесено] Кино в парке: «Красная пустыня»
наб.Адмиралтейского канала, 2/4
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Первый цветной фильм итальянского классика и последний , «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. Жена промышленника переживает нервный срыв и пытается обрести опору среди индустриального ландшафта Северной Италии, где трубы, склады, пустыри и гул машин становятся частью её внутреннего состояния. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.
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