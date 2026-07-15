Один из ключевых фильмов французской новой волны, красочный, почти комиксовый роуд-муви о человеке, пытающемся оставить в прошлом свою буржуазную жизнь. Фильм — на языке оригинала с субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.