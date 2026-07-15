Кино в парке: «Безумный Пьеро»
наб.Адмиралтейского канала, 2/4
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Один из ключевых фильмов французской новой волны, красочный, почти комиксовый роуд-муви о человеке, пытающемся оставить в прошлом свою буржуазную жизнь. Фильм — на языке оригинала с субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи