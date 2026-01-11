Вечер в уютном дворе особняка середины XIX века в самом сердце Петербурга. Лето, тёплые вечера, костры и любимые фильмы — что может быть лучше? Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему приходится столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. Фильм демонстрируется в дубляже.