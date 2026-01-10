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Кино в особняке: «Гордость и предубеждение»

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 850₽ до 1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Вечер в уютном дворе особняка середины XIX века в самом сердце Петербурга. Лето, тёплые вечера, костры и любимые фильмы — что может быть лучше? Англия, конец XVIII века. Родители пятерых сестёр Беннет озабочены тем, чтобы удачно выдать дочерей замуж. И потому размеренная жизнь солидного семейства переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен — мистер Бингли… Само собой, среди друзей нового соседа оказывается немало утончённых аристократов, которые не прочь поухаживать за очаровательными сёстрами. Однако, всё не так просто. Своевольная Элизабет знакомится с другом Бингли — красивым и высокомерным мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние, результатом которого может стать как любовь, так и ненависть. Фильм демонстрируется в дубляже.

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