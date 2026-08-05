Кино в особняке: «Бассейн»
Литейный пр., 62
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Завершение:
от 1100₽ до 3000₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Вечер в уютном дворе особняка середины XIX века в самом сердце Петербурга. Лето, тёплые вечера, костры и любимые фильмы — что может быть лучше? Писатель Жан-Поль и его возлюбленная Марианна наслаждаются ленивым отдыхом на роскошной вилле на Лазурном берегу. Однако их покой нарушает внезапное появление Гарри, бывшего любовника Марианны, и его юной дочери Пенелопы, о существовании которой никто не знал. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
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