Просмотр и осмысление «Прежде, чем мы расстанемся» (2014). Невероятно красивый и романтичный фильм о двух родственных душах, которым удалось найти друг друга в толчее нью-йоркских улиц. Искусная операторская работа, тонкий юмор и динамичность сюжета. Картина — режиссёрский дебют Криса Эванса. Киноклуб «Кино со смыслом» — это цикл логически связанных встреч для интересующихся смыслом и психологией. Ведущие постепенно, встреча за встречей распаковывают психологический материал, опираясь на сюжеты тщательно подобранных образцов мировой кинематографии. Как проходит вечер: 1. Смотришь кино в обществе людей, для которых важен смысл 2. Обсуждаешь и обмениваешься впечатлениями 3. Говоришь о фильме через призму теоретической и практической психологии. 4. Закрепляешь полученную информацию практикой (по желанию) Ведущие встречи: Борис Коган — инженер, психолог, автор проекта «Кино со смыслом». Дарья Костина — аналитический психолог, сотрудник Ассоциации частнопрактикующих психологов и психотерапевтов.