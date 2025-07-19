Осмысление фильма «Однажды». Это рассказ о двух родственных душах, которым удалось найти друг друга в толчее дублинских улиц. Картина — обладатель премии «Оскар» за лучшую песню к фильму, приза зрительских симпатий кинофестиваля «Санденс», премии «Независимый дух» за лучший зарубежный фильм и многих других наград и номинаций. Киноклуб «Кино со смыслом»— это цикл логически связанных встреч для интересующихся смыслом и психологией. Ведущие постепенно, встреча за встречей будут распаковывать психологический материал, опираясь на сюжеты тщательно подобранных образцов мировой кинематографии. Кино со смыслом — это 3 в 1: — Обсуждение кино в обществе людей, для которых важен смысл. — Знакомство и обмен впечатлениями с интересными людьми. — Взгляд на фильм через призму теоретической и практической психологии. Ведущие встречи: психологи Борис Коган и Екатерина Поспелова