Кино с психологом: стыд и неловкость
уточняй у организатора
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1400₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Терапевтичный кинопросмотр с дискуссией, будем чувствовать вместе. Стыд часто рождается не из самой особенности, а из опыта взгляда другого человека — насмешливого, холодного или оценивающего. И со временем человек начинает смотреть на себя так же. Разберёшься: — Почему некоторым трудно чувствовать себя «нормальными» рядом с другими — Откуда берётся ощущение, что с тобой что-то не так — Как неловкость постепенно превращается в желание спрятаться и притвориться «лучшей версией себя». На экране — мелодрама, комедия и фентези — Пенелопа 2006 года. Сказочная история девушки, которая с детства живёт в изоляции из-за своей особенности. И чем сильнее её страх быть отвергнутой, тем труднее открыться. После просмотра поговорят: — об источниках стыда и социальной неловкости; — о мимикрии как способе выживания; — о том, как эти привычки влияют на успех в построении отношений; — и о том, что помогает постепенно возвращать себе право занимать место среди других людей. Особенно откликнется, если ты: Имеешь привычку пошутить над собой заранее, до того, как это сделают другие. Не хочешь показаться странными, нелепыми или навязчивыми, отмалчиваешься или играешь «роль», не подпуская ближе. Привык прятать целые части себя ради безопасности и принятия. Ведущая: @Anastasiapsy — психолог, работающий в КПТ и ACT Стоимость: 1400р. 2400р. парный Билеты в ТГ Парный: https://t.me/simmarin
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