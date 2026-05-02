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Кино с психологом: перфекционизм и высокие ожидания от себя и других

Do Immigration
улица Восстания, 24/27

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Перенос на 2 мая Терапевтичный кинопросмотр с дискуссией. Перфекционизм утомляет, портит отношения и часто приводит к выгоранию. В этот раз смотрят трагикомедию 2006 года «Маленькая мисс счастье» — историю одной очень живой, но дисфункциональной семьи, где каждый живёт со своими ожиданиями и страхами. После фильма вместе с психологом Анастасией Беловой разберут: — Как стремление «сделать идеально» превращается в постоянное давление — Почему так стыдно ошибаться и показывать себя «как есть» — Как перфекционизм приводит к выгоранию и потере внутренней опоры Кому будет особенно полезно: — «Отличникам» и «отличницам», которые хотят научиться гибкости и принятию — Тем, кто устал бежать за идеалом, но остановиться не получается, и не понятно как иначе — Людям, которые опасаются, что они слишком требовательны к своим близким Ведущая: Анастасия — психолог КПТ и ACT Формат: ликбез + кино + глубокая дискуссия Билеты (включён ваучер на бар): 1050р. вместо 1400р. — на одного -25% по промокоду КАВЕР25 1800р. вместо 2400р. — на двоих по промокоду КАВЕР25

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