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Кино с психологом: Эмоциональный след от расставания

Do Immigration
улица Восстания, 24/27

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Терапевтичный кинопросмотр с дискуссией. Вот бы не возвращаться мыслями к прошлому, освободиться от боли, сомнений и глупых надежд и просто жить дальше. Зачем тратить время на страдания? В фильме «Вечное сияние чистого разума» есть радикальное решение — просто стираешь из памяти воспоминания о ком-то, и можно весело и бодро жить дальше. Но память устроена сложнее, чем кажется… Что тебя ждёт? — Поговоришь о том, как переживаются тяжёлые расставания — Определишь, что в этом процессе может поддержать тебя — Выяснишь, правда ли, что время лечит — Задумаешься, почему раз за разом можем возвращаться в мыслях к прошлым отношениям — Узнаешь о роли памяти и опыта, о том, как прошлые отношения влияют на способность выстраивать новые доверительные. Это событие будет особенно полезно тебе, если ты: — Переживал(а) или переживаешь расставание — Замечаешь, что прошлое всё ещё влияет на настоящее — Боишься снова открываться чувствам Ведущая: Анастасия Белова, психолог, работающий в КПТ и ACT В стоимость включён ваучер на напиток. Забронировать место можно по кнопке «Купить билет». Парный билет приобретается у https://t.me/Simmarin

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