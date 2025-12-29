«Реальная любовь» — фильм, который не только подтверждает это, но и отлично создаёт праздничную атмосферу, честно говоря о том, с чем сталкивается каждый из людей. Он о любви, которая бывает разной, не только счастливой и «правильной», но и неразделённой, запоздалой, сложной и несовершенной Фильм стоит посмотреть, если ты: — Чувствуешь усталость от отношений или одиночество — Переживаешь расставание, утрату или кризис близости — Привык ставить чувства других выше собственных и готов это исправить — Хочешь переосмыслить опыт отношений и лучше понять свои сценарии близости На просмотре обсудишь: — Какие истории откликаются сильнее всего и почему — Что каждая из них говорит о потребностях в близости — Какая она — реальная любовь?