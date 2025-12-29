Кино как зеркало души: «Реальная любовь»
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
«Реальная любовь» — фильм, который не только подтверждает это, но и отлично создаёт праздничную атмосферу, честно говоря о том, с чем сталкивается каждый из людей. Он о любви, которая бывает разной, не только счастливой и «правильной», но и неразделённой, запоздалой, сложной и несовершенной Фильм стоит посмотреть, если ты: — Чувствуешь усталость от отношений или одиночество — Переживаешь расставание, утрату или кризис близости — Привык ставить чувства других выше собственных и готов это исправить — Хочешь переосмыслить опыт отношений и лучше понять свои сценарии близости На просмотре обсудишь: — Какие истории откликаются сильнее всего и почему — Что каждая из них говорит о потребностях в близости — Какая она — реальная любовь?
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи