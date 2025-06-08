Кинопоказ и обсуждение культовой картины Дэвида Финчера в уютной компании. На встрече ты погрузишься в основной смысл и инсайты фильма, попытаешься разгадать мотивацию героев, их психологические механизмы, мотивы и возможные травмы, поделиться мыслями и подискутировать. «Исчезнувшая» – первый взгляд триллер о пропавшей женщине. Но на самом деле — история о лжи, контроле, токсичной любви, медиа-манипуляциях и о том, что значит быть идеальным партнёром (и почему тебе больше не захочется таким быть). Вопрос для дискуссии: что такое быть значимым для кого-то? И как далеко может зайти человек, чтобы снова стать видимым в отношениях? Модератор — психолог Карина Откровеннее. Стоимость участия – 450 рублей/ 300 рублей – если придёшь с другом. Запись в личных сообщения ВКонтакте по кнопке «Купить билет». В пространстве нужно будет снять обувь.