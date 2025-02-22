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Kingdom of bass

Temple of deer, Арсенальная наб., 1

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от 2100₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Бал развернётся в двух аутентичных залах, где изящество и величие интерьеров сочетаются с мощными киловаттами звука, топовым световым оборудованием и атмосферой настоящего музыкального дворца. И это ещё не всё: ходят слухи, что во Дворце Баса готовятся к приёму двух иностранных гостей из других королевств. В лайнапе: Lady Waks / PARMA DE PALMA / SHADE K / 1312 / Lexani /BABURA / Injector Drums / Lazerbeam / Pasha Nuts / Bass Buddy / Softskilla / T.r.a.m.p. / Original Dee / WUJU

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