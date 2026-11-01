Мастер-класс для девушек, которые хотят раскрыть свою женственность через хорошие манеры и изящные телодвижения. Что будет? 1 часть. Кинетика тела: – разберёшься что такое кинетика тела и выделишь основные принципы телодвижений, которые добавляют женственности. – научишься садиться и подниматься со стула в достойной аристократической манере. На практике разберёшь все положения ног сидя согласно правилам этикета. – попробуешь элегантно стоять и позировать. Попрактикуешь основные позы стоя как для фотографирования, так и на каждый день. 2 часть. Этикет чаепития: Время для знакомства и неформального общения. За чашечкой чая и сладким угощением обсудишь главные ошибки этикета чаепития, которые часто допускают за столом. В стоимость уже включены чай и сладкий стол. Дресс-код: платье или юбка Что понадобится: сменная обувь, желательно туфли на каблуке