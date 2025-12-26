ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Kikiworld

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Не фестиваль, не парк, не аттракцион — скорее, мир привычных странностей под одной крышей и попытка посмотреть, что получится, если пустить их на все три стороны. Мейн — самая странная зона, где привычная структура выворачивается наизнанку и проявится не в темпе, а глубиной вовлечения. Редкий случай, когда звук здесь распаковывают, слушают и проживают, а танцевать едва ли удастся — разве что тем, кто освоил движение без ускорения. Золотой — место, где кики улыбается, а остальное смешивается в естественном хаосе. музыка тут не выбирает сторону и работает не на правила, а на удовольствие и тонкие оттенки настроения. Режим kikifun включится сам, а танец случится проще, чем мысль — потому что почему нет. Гримёрка — тут бэкстейдж нервной системы и прямой угол ночи, в который так и манит встать — в добровольное наказание, а бочка не вступит в диалог, не примет оправданий и будет делать дело.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Alex Twain
Alex Twain

от 1000₽

Панган. Осенний рейв
Панган. Осенний рейв

от 0₽

Студенческий посвят | вписка фри-бар
Студенческий посвят | вписка фри-бар

1500₽

Чувство ритма
Чувство ритма

700₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2000₽

Артём Пора Домой
Артём Пора Домой

от 3180₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста