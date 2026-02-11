Публичный эксперимент по тренировке ясновидения. Образ человека в пищевой плёнке с примотанным к голове телефоном после «Битвы экстрасенсов» превратился в мем, но встретиться с киберведьмой вживую — это вызов. В сгущающихся осенних думах тебя приглашают на спектакль-ритуал. Ясновидение — это радикальная форма эмпатии. Способность так сильно настроиться на другого человека, так ему сочувствовать, что начинаешь видеть то, чего вроде бы не можешь знать. В спектакле эту способность попробуют потренировать публично. Зрители сами выберут предмет, который спрячут от киберведьмы за ширмой, и будут контролировать чистоту эксперимента. А она попробует его рассмотреть. Ещё во время спектакля можно будет задавать киберведьме свои вопросы, в том числе личные. Кроме самого эксперимента будут пение, видеопорталы и котёнок. У котёнка никакой специальной роли нет — он просто друг и будет делать то, что захочет.