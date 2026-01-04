Тихий свет свечей, величие исторического интерьера и звучание одного из самых поэтичных инструментов в мире — кельтской арфы. В парадном зале особняка «Пальма» состоится концерт дуэта «Арфаграфия», посвящённый путешествию арфы сквозь века. В программе концерта — рождественские мелодии самых разных исторических эпох и стран: от кэролов золотого века старой Англии и рождественского шлягера «Ночь тиха» до фрагментов балета Чайковского «Щелкунчик» и саундтрека к фильму «Один дома». Кельтская арфа — инструмент, в котором соединяются прозрачность и глубина, камерная интимность и величие традиции. В её звучании угадываются интонации разных культур: от древних кельтских мотивов до утончённых переливов барокко и тонких гармоний современной музыки.