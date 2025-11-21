Уже изрядно соскучился по теплу? Тогда приходи на вечер полной и тёплой ностальгии по солнечным жарким дням, пляжу, ночным прогулкам и бесконечному заряду энергии! В программе — каверы на знакомые хиты. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. 1000 рублей — депозит при бронировании стола на персону. Стол можно забронировать по телефону или на сайте.