ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кавер-вечер на крыше

Горизонты, наб. реки Фонтанки 59, лит Б, 6 этаж

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Уже изрядно соскучился по теплу? Тогда приходи на вечер полной и тёплой ностальгии по солнечным жарким дням, пляжу, ночным прогулкам и бесконечному заряду энергии! В программе — каверы на знакомые хиты. Сбор гостей в 19:30, начало в 20:00. 1000 рублей — депозит при бронировании стола на персону. Стол можно забронировать по телефону или на сайте.

Контакты

Телефон

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста