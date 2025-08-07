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Кавер-вечер на крыше

Горизонты, набережная реки Фонтанки, 59Б

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Еда

Про событие

Закат, гитара, вид на великий город, коктейли и любимая компания за одним столом — всё это кавер-вечер с Димой Зигура. Ты сможешь насладиться красочным закатом на фоне панорамы города с одной из лучших террас Петербурга и вспомнить, как это — верить в чудеса. Никакой суеты и толпы — только ты, закат, Петербург и твои самые сокровенные желания! Сбор гостей в 19:30, старт программы в 20:00. Вход свободный, но количество мест ограничено, так что необходимо заранее забронировать столик. Обрати, пожалуйста, внимание, что при бронировании более 6 персон в счёт будет включён сервисный сбор 10%.

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