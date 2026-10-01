Kate Klopota
Mirage bar, Шамшева улица, 4
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В эту пятницу примут в гостях красотку с дебютным релизом — Kate Klopota. В программе сама звёздочка с драм-шоукейсом и её друзья соответственно. Nick Brown Arturque Klopota Alivka wzdq 4eu3 Izabelle Alexander Wuu Стоимость: до 1:00 — 800 ₽ после — 1000 ₽
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи