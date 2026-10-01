В эту пятницу примут в гостях красотку с дебютным релизом — Kate Klopota. В программе сама звёздочка с драм-шоукейсом и её друзья соответственно. Nick Brown Arturque Klopota Alivka wzdq 4eu3 Izabelle Alexander Wuu Стоимость: до 1:00 — 800 ₽ после — 1000 ₽