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Kate Klopota

Mirage bar, Шамшева улица, 4

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Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту пятницу примут в гостях красотку с дебютным релизом — Kate Klopota. В программе сама звёздочка с драм-шоукейсом и её друзья соответственно. Nick Brown Arturque Klopota Alivka wzdq 4eu3 Izabelle Alexander Wuu Стоимость: до 1:00 — 800 ₽ после — 1000 ₽

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