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Городское событие от создателей любимого лесного фестиваля «Кастры» Тебя ждёт три шоукейса фестивальных сцен. MAIN FLAME by Gate: AndYes C R V R M Dr. Rader Eugene Suvori b2b ANDYSIDE F3arside Imitationofmane MOLEKULAMIRA Rail Thompson Плачь Земля Pulse: Daniel De Boa Dst x Rahazzahar Keyser RNY Zri.Svet x NILZ Zugzwang x Buzza Zoo by RVЯ: BLDZR ERVIN HELL G KUREVO ONEMANDUB RU SLLSS SUMMERMAN
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