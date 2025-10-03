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Кастры: Искры

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Городское событие от создателей любимого лесного фестиваля «Кастры» Тебя ждёт три шоукейса фестивальных сцен. MAIN FLAME by Gate: AndYes C R V R M Dr. Rader Eugene Suvori b2b ANDYSIDE F3arside Imitationofmane MOLEKULAMIRA Rail Thompson Плачь Земля Pulse: Daniel De Boa Dst x Rahazzahar Keyser RNY Zri.Svet x NILZ Zugzwang x Buzza Zoo by RVЯ: BLDZR ERVIN HELL G KUREVO ONEMANDUB RU SLLSS SUMMERMAN

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